新北市警方日前巡邏時，在網咖內發現一名姿勢詭異，疑因酒醉睡倒在電腦桌前的柯姓女子，並在她機車後座搜出一包安非他命，當場依現行犯身份逮補，柯女事後主張並未同意警方搜索，向法院聲請提審；新北地院審理後，由於警方無法提出相關畫面證明柯女有同意搜索，認定逮補程序不合法，今裁定釋放柯女。

審理時，梁姓員警表示，當天巡邏時，他經網咖店家告知，柯女租借機台時間已過，卻在座位上昏睡，怎麼叫也叫不醒，上前了解，發現柯女蜷著身軀、躲在桌下，姿勢詭異，叫醒她後要求表明身份，經小電腦查詢，發現她是尿液採驗人口，遂要求確認她隨身物品，柯女口頭上表示同意，並主動掏出一袋隨身衣物，裡頭裝有一把機車鑰匙。

梁警說，詢問柯女是否騎車前來，柯女否認，指稱她的機車在台中，朋友載她過來的，由於現場未發現違禁品，原打算結束盤查，不料離開後在店門外，發現一台登記柯女姓名的機車。

梁警指出，詢問柯女車子是她的嗎？柯女矢口否認，便請她找出剛才那把車鑰匙，由於機車坐墊沒扣緊，拿到鑰匙後根本沒有插入鑰匙孔，就可掀起坐墊，果然在車廂內搜出一包裝有安非他命的小包包，柯女見狀承認車子是她騎來的，辯稱包包在裡頭放了很久，是她之前因毒品案遭通緝時放在車廂的，她剛勒戒出來，返回社會僅一個禮拜，東西可能是別人的，警方以現行犯身份，依違反毒品條例罪嫌將她逮補。

柯女遭逮後向法院聲請提審並主張，她擔心警方懷疑她酒駕，才謊稱是朋友載來的，後來警察在店外找到她的機車，便直接在她面前執行搜索，「她從來沒有同意警察搜索，所以警察是違法逮捕。」

法官認為，警方提出的「自願受搜索同意書」內，「同意受搜索人簽名欄」記載「拒簽」，警方也無法提出現場蒐證錄音或錄影畫面來證明柯女同意搜索，認定警方在未取得法院核發的搜索票前，違法搜索私人機車車廂，違反法定程序，今裁定釋放柯女。

(中時 )