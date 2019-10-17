台灣搞笑舞台劇團體「搞笑者們」集結納豆、風田、張立東、無尊、陳大天等笑鬧演出全新創作《老大的金蛋》，十月份剛結束台北加演場，名主持人曾國城看完演出後，竟吐出一句驚人話語，讓演員們相當開心。

《老大的金蛋》10月台北加演場，曾國城百忙之中趕到現場支持，之前納豆說過，他加入「搞笑者們」是一種去蕪存菁的概念，曾國城實在很好奇，到底納豆的「去無存菁」是個怎樣的去法？所以立刻排開行程趕來觀賞，還在開演前，直接帶著演員們一起做暖身操，讓「搞笑者們」完全感受到城哥的暖心打氣。他也在看完後表示，真的只有搞笑者們才演得出來，真的很棒很有創意，很多笑點出乎他意料的好笑。當天觀賞後，也有觀眾留言表示「今天看戲，城哥坐我後面，笑的超大聲，聲音又粗又宏亮啊！」

《老大的金蛋》劇照。（圖／怡佳娛樂提供）

「搞笑者們」成軍五年，長久以來累積不少死忠粉絲，今年推出新作《老大的金蛋》，11月起將巡演至台中、高雄、新竹等地，有興趣的觀眾可洽售票系統購買或官方臉書專頁洽詢。

(中時電子報)