效力大聯盟印地安人隊的好手張育成入選亞錦賽中華隊，趁著休兵日受邀至洲際球場，擔任中信兄弟與Lamigo桃猿台灣大賽G5的開球嘉賓，但他緊張的神色溢於言表，笑說，「開球比上大聯盟還緊張！」除此之外他見到偶像彭政閔也不忘合照，更獲得彭政閔的鼓勵支持。

張育成在亞錦賽的台日大戰中登場，不過可惜沒有安打表現，今日他受邀擔任中信兄弟總冠軍賽的開球嘉賓，見到「恰恰」彭政閔時，偶像還鼓勵他，「看出來在中華隊很緊張，相信你能打出好成績！」

張育成透露自己很欣賞彭政閔、林智勝等賢拜，不管場上或是場下的精神，以及積極的態度都讓他崇拜，更表示自己從小在台東練完球後，都會和隊友、教練一起看電視的球賽轉播，對於彭政閔將引退他也感到不捨，「想看恰恰賢拜打下去，看他打球很舒服。」

不過因為上一次站在投手丘是高中時期，這次當開球嘉賓讓張育成笑說，「沒想過在職棒總冠軍賽開球，今天比在大聯盟打球還緊張！」最後張育成投出的球提前落地，形成挖地瓜，他解釋是因為天氣太冷，身體冷掉了，開玩笑說，「投了一顆地瓜球！」

(中時電子報)