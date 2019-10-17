國民黨青年團總團長田方倫（左）。（摘自田方倫臉書）

國民黨考紀會主委魏平政。（黃福其／攝）

國民黨考紀會今天通過開除李正皓、鄭佩芬黨籍。（黃福其／攝）

國民黨中央考核紀律委員會再開鍘！考紀會今天開會，通過開除新生代次團「草協聯盟」發起人李正皓、資深媒體人鄭佩芬的黨籍，預計送下周三中常會核備。李正皓隨即在臉書反擊「趕走烏鴉，趕不走災難」；國民黨青年團總團長田方倫則認為李正皓自己也有責任，回嗆「國民黨的青年不只李正皓」。

李正皓也向媒體表示，將找律師研究比照王金平在2013年「九月政爭」遭註銷黨籍案，研究向法院提出確認黨籍訴訟，包括向法院聲請「假處分」確認黨員身分。考紀會主委魏平政則表示，尊重李的決定，不過王金平當年尚無《政黨法》，如今有《政黨法》優先適用《人團法》及《民法》，政黨可自行決定黨員獎懲，況且黨紀處分程序都完備，過程給過李改變作法的機會，李正皓應自問身為在野黨員理應監督執政黨，卻天天上電視以影射言詞傷害自己的黨，行為合情合理合於黨紀嗎？

國民黨考紀會下午發布新聞稿說，今天審議總統及立委選舉的違反黨紀案件，通過的案件包括建議開除黨籍案2件、同意恢復黨籍案1件以及駁回2件申訴案件，上述案件，都經出席委員逐案充分討論後，通過相關黨紀處分。其中李正皓先生經新北市黨部考紀會建議開除黨籍但「留校察看」之建議後，仍然繼續以不實言論造謠汙衊國民黨提名總統及立委參選同志；鄭佩芬女士長年以黨內高層人士自居，卻持續汙衊國民黨，近日更以不實的「換連3.0」言論詆毀國民黨及多位黨內同志。以上兩案將提報中央常會建請同意開除黨籍。

李正皓在馬英九、朱立倫擔任國民黨主席時都獲重用，曾任青年團執行長、組發會秘書等職務，與台北市議員徐巧芯同是「草協聯盟」發起人之一。因李近期上政論節目，頻頻強力批判韓國瑜，國民黨中央考紀會接獲數十通檢舉，青工會系統的中常委李德維也在中常會要求正視此事，青年部主任蕭敬嚴、全國青年挺韓後援會也向國民黨反映，黨中央日前責成新北市黨部調查。

新北市黨部本月初先由中和區黨部調查，並邀李正皓出席說明，但調查期間，李仍兩度在臉書發表「難道趕走烏鴉，災難就不見了嗎？」「既使遭開除黨籍，但開除他的不是國民黨，而是『國瑜黨』。」區黨部建議市黨部予以開除，不過有某位黨中央高層致電市黨部，建議再給李正皓機會。

市黨部決定同時採行區黨部及黨中央高層人士的建議，以李口頭承諾會改善發表言論的方式，決議請黨中央對李聽其言、觀其行，若再不約束自己言行，黨中央可直接開除其黨籍，不必再經地方黨部討論；市黨部主委李乾龍解釋，此舉等同將李正皓「留校察看」。

由於民黨臉書粉專、黨主席吳敦義臉書粉專湧入大量意見，幾乎一面倒地贊成開鍘李正皓，中央考紀會觀察李上政論節目的情形，認為並未改變作風，仍繼續攻擊國民黨，今天決議開除黨籍。李正皓隨即在臉書回應「趕走烏鴉，趕不走災難」、「開除我的是國瑜黨」，並自居中華民國派。

對於國民黨開除李正皓、李的反擊，國民黨青年團總團長田方倫說，黨紀處分有多種方式，「開除」並非唯一；國民黨或韓國瑜不是不能批評，況且國民黨也很願意給年輕人機會，尤其李正皓過去在青年團等黨內體制掌權多年，還是領薪的專職黨工，若說國民黨有錯，李就沒有責任？況且這次市黨部也給李機會，先予「留校察看」，李若真心為黨為韓好，可循其他方式進行，不必持續上媒體痛批。他強調，國民黨的青年也不只李正皓1人，李的說法也不能代表所有支持國民黨的青年。

至於鄭佩芬則是日前在談話性節目，指「2004年連戰選總統，馬英九為卡2008年總統大選，並未全力挺連」，聲稱國民黨早就沒有要換柱 2.0 ，因為現在已啟動「換連3.0」，目的就是要準備卡位2024總統大選。韓國瑜北辦副執行長孫大千對鄭的說法，則說「笑話」、「聽聽就好」。

國黨考紀會主委魏平政說，開除李正皓、鄭佩芬黨籍，完全符合程序，也經考紀委員充分討論，兩案預計提報下周三中央常會核備，就走完全部程序。

(中時 )