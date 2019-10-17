國民黨繼去年發表「民進黨幹話撲克牌」 後，今年再度發表限量1萬份的「地表最強酬庸王」撲克牌，從行政院、國營事業到政府持股公司，共點出52名民進黨酬庸名單，前總統陳水扁、英系掌門人民進黨立委陳明文則化做「鬼牌」。對此，國民黨不分區立委柯志恩大嘆：「地表最強酬庸王」大集合。

柯志恩在臉書指出，一副撲克牌只有52張，但民進黨的酬庸大軍包天包海、佔好佔滿，把國家當私家犒賞，愛給誰就給誰，愛怎調就怎調，不管被酬庸者有無專業能力，只要有利於民進黨酬謝或佈局，凡有名有姓者都可以雞犬升天、升官發財！

柯志恩表示，民進黨在早期黨外時期，最反對黨國不分、用人不公，沒想到自己掌權了，卻變本加厲，不僅政府職位淪為派系分贓，國家資源也成為買票工具，國家治理對民進黨而言已成為一齣鬧劇，如果再給蔡英文四年，台灣的未來恐將成為悲劇！

據了解，「地表最強酬庸王」撲克牌已開始限量給民眾認購，預定每份100元，若民眾反應熱烈，會再加印。

(中時電子報)