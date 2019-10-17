夢時代周年慶10／24起開跑，今年與Hello Kitty合作，推出系列來店禮。（柯宗緯攝）

夢時代周年慶10／24起開跑，今年與Hello Kitty合作，推出系列來店禮。（柯宗緯攝）

高雄夢時代周年慶10月24日至11月20日盛大展開，業者祭出化妝品滿2000元送200元，首4日滿7000元再送200元。這次超級周年慶更找來超人氣卡通Heloo Kitty助陣，推出超萌系列來店禮，令人噴發少女心，更祭出DYSON全系列時尚家電等大獎抽獎，業者也很有信心，業績要較去年的21億元，再成長5％，等於將突破22億元大關。

雖然市場景氣普遍不佳，加上逢選舉年，但夢時代有信心能再下一城。業者表示，今年周年慶預計化妝品、家電及餐飲等3大業種是最大主力，預估業績將比去年同期成長5％以上。近期也引進南部獨家時時香、京都勝牛、屯京拉麵、囍韓燒、千荷田和心之和乳酪蛋糕等排隊人氣美食，光是餐飲業績就可望成長達10％以上。

夢時代表示，10月24日至11月6日於時代百貨指定化妝品品牌消費滿2,000元送200元特別券，首四日(10／24-10／27)滿7,000元再加贈200元；兩館指定品牌合併消費滿5,000元送500元特別券，首七日(10／24-10／30)滿6,000元再加贈100元特別券，刷夢時代聯名卡享最高6％現金回饋，結合全館滿千送百，上看20％回饋率。

周年慶恰逢1111購物節，夢時代針對APP會員獨家推出的『11會員日』，每月11日會員點數可1點折抵1元，因今年11月11日為週一，特別貼心回饋提前於11月10日活動開始，至11月11日2天回饋會員最高可折抵1,111元。同步導入統一超商「OPEN錢包」，滿足愛用行動支付用戶。週年慶期間於7-11與夢時代消費滿1,000元，最高回饋10％ OPENPOINT，再享OPENPOINT點數100％折抵消費，讓「OPEN錢包」成為週年慶行動支付首選。

今年夢時代與肖像天后「HELLO KITTY」攜手合作，獨家設計來店禮，運用活潑可愛的畫風，打造耳目一新的限量贈品，當日憑同會員卡號消費滿600元發票加價20元現金，可換購「HELLO KITTY QQ絨毛後背包」(10／24-10／27)、「HELLO KITTY可愛開飯杯盤組」(10／31-11／3)、「HELLO KITTY宇宙大爆發晴雨傘」(11／7-11／10)與「HELLO KITTY溫暖小姐姐系保溫罐」(11／14-11／17)等可愛實用的來店禮，喜愛HELLO KITTY的民眾，千萬別錯過。

「美好生活夢幻抽-風格家電神隊友」抽獎，憑指定店櫃消費滿3,000元發票，可兌換抽獎券乙張，最大獎DYSON全系列時尚家電，包含智能吸塵機器人＋V11無線吸塵器＋個人空氣清淨風扇＋金箔版吹風機＋智慧空氣清淨機桌上型共5名；另還有OSIM 8變小天后2名、BOSE SoundLink 耳罩式無線耳機II 10名，總價值近佰萬元，中獎機率大大提升，希望能把中大獎的喜悅分享給更多的顧客。

(中時 )