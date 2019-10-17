歌仔戲小生黃香蓮17日出席白冰冰主持的中視《我愛冰冰Show》，黃香蓮一襲白色勁裝亮相，身段依舊姣好，做起幾個經典動作一字馬、朝天蹬、伏地挺身仍是信手拈來，讓人驚訝她的「數十年如一日」，白冰冰忍不住驚問：「妳為什麼還是小生，不是老生？妳忘記老嗎？」

黃香蓮當年在中視演過無數檔經典歌仔戲，不管是《正德皇帝遊江南》、《大漢春秋》、《東漢演義》，還是《綠珠樓》、《江南四才子》、《唐伯虎》等都紅遍大街小巷，她坦言當時急流勇退是因大環境不景氣，「可以這麼說，黃香蓮不是因為年紀大退休，是因為大環境要黃香蓮退休。」離開螢光幕的她生活依舊精采，除了在學校教課，也跟上潮流，開了自己的youtube頻道教閩南語與歌仔戲。

黃香蓮做起朝天蹬易如反掌。（粘耿豪攝）

至於外界最關心的保養之道，黃香蓮笑稱自己多年來都維持52公斤，每天睜眼就在床上拉筋，隨時把握時間「練功」，也做皮拉提斯，所以狀態一直維持在最佳，飲食方面則少油、少鹽，盡量每餐均衡。她提及自己已當阿嬤，兒子當機師，家中3個孫子雖然都很可愛，但聽不懂閩南語，讓她有些扼腕。

(中時 )