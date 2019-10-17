本土劇女神曾莞婷17日受創世基金會之邀，為「第30屆寒士吃飽30」活動揭開序幕，曾莞婷說，她非常能體會無助孩童和需要幫助的家庭處境，因為自己也曾家境還不錯，但發生一些事導致家道中落，從事測量鐵軌工作的爸爸，更在她23歲那一年，於工作時發生意外被火車撞死。她眼眶泛紅回憶，爸爸剛走的那一年除夕年夜飯，媽媽為爸爸空了一個位置、留了一副他的碗筷，她則是眼淚拌飯吃。

曾莞婷為「第30屆寒士吃飽30」活動揭開序幕。（創世基金會提供）

曾莞婷說，爸爸原本做生意，後來因為媽媽輕信自己的家人，遇到一屋二賣的狀況，導致付了錢，但房子卻不是他們的，家裡因此出現幾千萬資金缺口，當時正是爸爸事業擴大版圖的時候，所以一直週轉不過來。那段期間嚐盡人情冷暖，很多親朋好友不敢接電話，且貧賤夫妻百事哀，家中氛圍變得很不好，從原本充滿歡笑聲，變成爸媽天天吵架，媽媽還一度離家出走，她瞬間沒媽媽陪伴。後來爸爸又再出意外辭世，家中所有負擔落到她身上，幸好天生樂觀的她沒有很負面的想法，代替爸爸成為支撐住家的那一個人，才能把已經很負面的家人拉回正軌。

她當時也一心想接媽媽一起住，所以做了能力無法負擔的決定，硬買了一間超過自己能力所及的房子，當時連姊姊都不解她為何要做這件事，所以不願意幫她買房貸款作保，就怕害了她，「事情發生了就是要面對，當我沒有退路時，只能向前走，證明自己做得到！我是樂天派，知道往死胡同裡鑽，只會讓自己日子更難過」。所幸也遇到貴人、當時的經紀人，讓她去演八點檔，這些年終於把家裡負債幾千萬還清。她以自己的例子鼓勵大家「艱苦的時候千萬不要放棄自己」。她最近也出新書寫出這段過去，希望鼓勵一些朋友，一定要先自助才會人助、天助，一定要先把自己打理好，有能力讓人看見，人家才能來幫助你。

曾莞婷為「第30屆寒士吃飽30」活動揭開序幕。（創世基金會提供）

曾莞婷表示，人生低潮時容易有負面想法，例如抱怨為什麼沒人伸出手、拉我一把，她這幾年持續參與公益活動，就是想讓低潮的人看到那道曙光，知道他不是孤單的，也希望自己是能拉別人一把的人。她呼籲大家一起參與「寒士吃飽30尾牙」活動，號召朋友一起省下一天一杯飲料的錢，就能幫助寒士、街友及獨居長輩、待拉單親媽媽、植物人家庭及清寒學子享用一頓團圓暖食。

(中時 )