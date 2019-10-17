怕胖團18日推新輯，不忘支持角逐「台北周末音樂不斷電」的新秀。（新視紀整合行銷提供）

黎可辰3位成員雖各自忙碌，本周末將在西門紅樓為新秀團體站台。（新視紀整合行銷提供）

「2019台北周末音樂不斷電」主辦單位今天（10月17日）表示，今年計有181件作品報名，創歷年新高。10月19、20日與11月9、10日等4天，將分別在西門紅樓廣場、信義香堤大道舉辦原創音樂展演，由12組進入決賽的團隊輪番競演外，也有知名歌手與獨立樂團參與演出。

本周末（19、20日）的原創音樂展演的表演嘉賓包括鄭宜農、八十八顆芭樂籽、怕胖樂團、黎可辰、白鐵仔等，他們不僅要求樂壇新秀站台，大力支持外，也公布近期發片消息，演唱新作品。

擔任20日壓軸演出的鄭宜農，12月21日舉辦個唱，日前先公布與陳嫺靜合作歌曲《街仔路雨落袂停》MV，獲得廣大鄉民迴響。甫釋出新歌《SKYWALKER》 MV的怕胖團，明天（18日）推出第4張全新專輯《2049》。他們笑稱：「我們是很愛拍MV的樂團。」最近他們已著手行籌畫新專輯的宣傳企劃及年底北中南專場巡迴的內容，邀請歌迷一定要把荷包準備好年底來找他們玩！

黎可辰的成員們除了練團演出外，各自的生活也過得很精彩。11月將赴日遊玩的好好正努力上班賺錢；主唱石宇最近忙於新成立的電子樂團「甜蜜夢境」，進錄音室、創作、拍MV。

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(旺報 )