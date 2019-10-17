魯比奧接受CNBC訪問談大陸企業黑名單問題

美國與中國大陸之間的戰略競爭，或稱全球影響力與主導權競爭，已從先前隱諱而不明說的狀況轉為直言挑明。許多美國國會議員、聯邦政府官員、軍人、學者智庫，已開始使用愈來愈露骨的言辭，將大陸定位為美國最主要的競爭對手，這種全面競爭也不限類別，遍佈於政治、經濟、科技、軍事、文化等各個層面。無怪乎已有愈來愈多的媒體與專家都撰文分析強調：「美中已進入新冷戰時期」，而即使在貿易談判達成協議後，兩國的新冷戰仍將持續下去。

美國參議員魯比奧(Marco Rubio)昨天在一篇署名文章中說，中國大陸希望徹底取代美國，美國必須做出回應，「不能讓中國綁架這個世界」。

《美國之音》引述這篇文章指出，休士頓火箭隊總經理莫雷(Daryl Morey)涉港言論的事件再次證明，中共會利用龐大的國內市場來脅迫美國公司就範，大陸中央電視台也提到，挑戰國家主權和社會穩定的言論「不屬於言論自由範疇」，這種說法辭讓美國人非常吃驚。

魯比奧批評，很多與中國大陸做生意的人都為了利潤向中共表示忠誠，而大陸則藉此竊取美國的智慧財產權，並在人工智慧等先進產業建立未來的競爭優勢。這種競爭手段外加對言論自由的限制都表明，中國大陸希望徹底取代美國和其他先進工業民主國家，成為世界經濟、軍事和文化強權。

魯比奧說，美國必須採取行動對抗中國大陸的經濟威脅。美國國會應該考慮利用現有法規來對抗中國大陸的入侵，政府也應該重新審議大陸利用市場准入脅迫美國企業的案例，包括大陸抖音2014年收購美社交媒體Musical.ly。如果不採取行動，中國大陸就會更加大膽地綁架這個世界，美國對此絕不能容忍。

《美國之音》另一篇報導稱，美參議院外交委員會亞太與國際網路安全政策小組委員會主席加德納（Cory Gardner）表示，美國今天面臨的挑戰是中國大陸尋求取代美國在印太地區的地位，並對美國的國際領導地位構成挑戰。美國必須調整政策，準備與中國大陸開展戰略競爭，印太就是重要環節。

美國防部印太安全事務助理部長薛瑞福(Randall G. Schriver)在委員會作證時說，印太地區是美國防部的優先戰區，美國有持久的義務維護印太地區的自由與開放。為了實現這個戰略目標，美國積極與印太地區盟友的合作，尤其是印度、越南和印尼等新興盟友。他明確指出，美國與中國大陸在有共同利益時進行合作，但在存在利益衝突時就競爭。

美國國務院亞太事務助理國務卿史迪威（David Stilwell）則說，中國大陸在南海地區恐嚇鄰國，甚至放出「中國是大國，其他國家都是小國」的言辭（中國外長2010年在東盟會議上的講話），中國大陸並在台灣問題上破壞了有利於雙方的現狀。為此，美國近期啟動了美台印太地區民主治理磋商（US Taiwan consultation on democratic governance in Indo Pacific），並於10月7日在台北開始新的美台太平洋島嶼對話。

(中時電子報)