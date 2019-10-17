陸美貿易戰暫時熄火,美國政府卻再度挑起陸方敏感神經。16日美國政府祭出新規定：要求所有駐美的大陸外交官員在計劃與聯邦或地方美國官員會面時，必須事先通報美國務院。大陸表達強烈不滿，直指美方違反《維也納公約》。

英國廣播公司（BBC）報導，美國國務院高級官員證實，此舉已於公佈當日生效。但強調，目前新規僅要求陸外交官會晤需要提前通報美國國務院，但無需徵得許可。美官員透露此舉是針對美國駐華外交官在大陸受到的限制所採取的「對等措施」。這位官員表示，「多年來，我們一直通過非正式和正式渠道向陸方抱怨美國外交官接觸大陸境內各方的限制」，但中國一向回應「會在適當的時候給你訪問權限」。

據悉，美國國務院上週已向大陸大使館通報這項新規定。但拒絕透露，若大陸駐美外交官未依規定通報，將受到何種懲罰。隨後陸駐美大使館也發出聲明表示，並不存在「對等措施」的說法，「到目前為止，中方對美國駐中國外交官和領事官員沒有類似要求」，更抨擊美方此舉違反國際例行規定《維也納公約》。大陸駐美大使崔天凱也發文諷刺，前美駐華大使馬克斯o博卡斯 （Max Baucus）在華任職的三年間訪問了中國所有省份。「而我至今在美國已待了6年半時間，一直未能踏遍美國的每一個州」。

在陸美貿易戰即將落幕之際，美國政府拋出新規刁難大陸，不免引發外界揣測，這種「對等措施」恐加劇陸美之間的緊張關係。

(中時 )