蘇姓女子（中）因車禍成為「無牙人」，最後找到良醫幫著她「恢復」一口潔白牙齒。（柯宗緯攝）

蘇姓女子因車禍成為「無牙人」，最後找到良醫幫著她「恢復」一口潔白牙齒。（柯宗緯攝）

高雄蘇姓女子在19歲發生車禍意外，一度瀕臨死亡，親友們在床邊聲聲喚，最後奇蹟甦醒，但口腔傷勢過重，牙齒斷裂成為「無牙人」，歷經8年沒有牙齒的陰暗日子，影響進食及自信心，近日蘇女向牙醫李駿揚求助後，經評估運用新科技「一日全口重建」，幫她植回所有假牙，她開心大呼，「終於可以正常吃飯」。

2011年9月，蘇女發生嚴重車禍，導致多顆牙齒斷裂、頭部下頜粉碎性骨折、左右兩邊大腿骨折、胸口挫傷、多處擦傷，甚至送醫急救後昏迷指數只有3。

她好不容易甦醒，卻面臨一連串修復手術與復健療程，當時上、下顎都處在凹進去的狀態，醫院動用了主治醫師與整形外科醫師，才幫她將把上顎與下顎拉出，但在這8年過程中，因上下顎傷勢嚴重，求診多位牙醫師都無法協助，令她非常痛苦，因長期只能吃流質食物長達8年，直到做了一日全口重建，才讓她恢復一口美牙。

後來醫院輾轉介紹李駿揚醫師協助，李醫師和團隊在評估後認為以All on 4技術才有機會在短時間協助蘇小姐牙齒重建，因這項療程，適合全口無牙或是多處缺牙的患者，一天內就能幫蘇小姐重建一副新的全口固定式假牙。

蘇小姐說，沒有牙齒的日子真的很辛苦、很徬徨，根本無法正常吃東西，面對朋友根本不敢微笑，說話口齒不清，自信心受損，一度快要憂鬱症，彷彿失去了和這個世界的連結。

李駿揚表示，Al lon 4和傳統全口植牙最大的差別就是，利用斜植體的方式也就是特殊的植入手法來避開患者原本需要補骨的地方，這樣就能大大減少患者等待的時間，以蘇小姐狀況來說，如果使用傳統式的植牙式固定假牙，必須先進行補骨手術，非常痛苦，又會面臨至少半年以上時間是無牙的狀態。

李駿揚說，蘇小姐算是上下顎受損非常嚴重的個案，牙齒幾乎都已經壞光，診療期間由於蘇小姐非常恐慌，加上已經無法承受冗長的醫療行為，因此事前的溝通、技術的克服就花了近兩個月，因此專業度與耐心是最大考驗。

經歷一天的手術過程，李駿揚替她找回失去8年的牙齒，手術後蘇小姐看到自己潔白的牙齒直呼，「真的太不可思議了」，竟然在那麼短的時間內就能重獲牙齒美觀，也可以重新恢復自信。

(中時 )