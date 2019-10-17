桃園福元公園打造美麗新綠洲，要拚金質獎。(蔡依珍攝)

桃園福元公園打造美麗新綠洲，要拚金質獎。(蔡依珍攝)

桃園福元公園打造美麗新綠洲，要拚金質獎。(蔡依珍攝)

桃園福元公園打造美麗新綠洲，要拚金質獎。(蔡依珍攝)

桃園福元公園打造美麗新綠洲，要拚金質獎。(蔡依珍攝)

桃園福元公園打造美麗新綠洲，要拚金質獎。(蔡依珍攝)

桃園福元公園打造美麗新綠洲，要拚金質獎。(蔡依珍攝)

公墓變公園！桃園區民光東路大樓林立，公有地卻閒置且雜草叢生，市府盤點後重新設計，將原有狹長且高低落差的缺點，搖身一變活化成兼有停車場、滯洪池的福元公園，藍白相間水步道打造亞熱帶風情，還將大業國小學童作品當彩繪壁畫，有高中生看到自己國小作品躍於牆上直呼超感動，17日啟用將一解居民淹水和停車之苦。

鄭文燦表示，桃園區民光東路與福元街口交界處閒置土地，原本是第四公墓，2016年完成遷葬，卻雜草叢生，不但狹長、不對稱，還有高低落差，為地方所詬病，市府化腐朽為神奇，善用地形特色，建置藍白相間水步道及亞熱帶特色植栽，公園內也設置共融式遊戲場、涼亭及體育設施等，適合親子同遊，同時提供37個停車位、2個無障礙停車位，停車場地下空間則設置重力式排放滯洪池，可連帶緩解社區地勢較低容易積淹水問題，讓公園兼具停車、滯洪功能，打造都會中的美麗新綠洲。

福元公園總面積約547坪，總共投入3258萬元經費活化，以亞熱帶島嶼風情做為主題，廣植具亞熱帶特色的樹木及花朵，並邀請鄰近的大業國小學童彩繪生動的海洋世界為牆面，以一條帶有溪流意象的藍白色水步道，串連了共融式遊戲場、可供憩聯誼的茶亭及體健設施三處特色空間。

鄭文燦指出，福元公園興建工程工期不長，但工程細緻度高，已獲得市府公共工程金品獎，將代表市府參加行政院公共工程委員會的金質獎評比，有信心能拿下獎項。

(中時 )