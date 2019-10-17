舒子晨17日舉辦首張EP《RED ANGEL》發片記者會，活動上唱跳苦練多時的同名歌曲，火辣性感！會後受訪聊起她緋聞對象、男團SpeXial的成員風田，有無認購新專輯？舒子晨笑回：「他真的很不會做人，他一句話都沒有說。」又說如果風田認購500張專輯，就跟他約會吃飯。

舒子晨從《大學生了沒》發跡，年初被拍到與風田及其他友人去KTV夜唱，結束後她開車將風田打包載回家共度一夜；舒子晨近期跨界當歌手，問起和風田目前關係，她表示兩人只是好朋友，但不否認欣賞對方，「風田又高又帥又會搞笑，應該是每個人的理想型吧！誰不喜歡他」！至於風田有無給她唱歌跳舞建議？舒子晨說：「他跳舞好像沒我厲害，我不知道他怎麼教我，搞笑可能可以學。」

除了又高又帥，舒子晨希望另一半也要喜歡小動物：「因為我有養狗，需要對方也喜歡小動物，至少不要害怕。」風田過去曾分享與貓狗一起玩的照片，條件完全符合她的標準，但28歲舒子晨表示目前先衝刺事業，對結婚暫無想法。

舒子晨今辦發片記者會。（宇朕娛樂提供）

(中時 )