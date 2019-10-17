高雄民間首創「老闆局」，協助創業者當個好老闆，免走冤枉路。（柯宗緯攝）

高市府積極幫助年輕人返鄉就業，10月成立青年局，而民間也有企業搶先在7月成立「老闆局」，20位平均30歲的老闆，以過來人身分，指導創業者如何脫離菜鳥，當一個稱職的好老闆，解決創業者的疑難雜症，不再沒有資源得靠一人解決，保障老闆的權利。

這20位平均年齡30歲的老闆，在民間成立「老闆局」，目的在於，當創業者當「菜老闆」時，沒有人教你如何當老闆、如何管理財務、如何保護公司權益、如何管理公司、如何得到創業融資、如何做出自有品牌、如何延伸擴張，這就是老闆局創立的目的。

「老闆局」分別有營運顧問、行銷顧問、財會顧問、法律顧問、工程顧問、加盟連鎖顧問、創投顧問，由20位產業創辦人提供實戰經驗，幫助更多想創業或正在創業的年經人，一起團結資源整合。

行銷創辦人張鴻文表示，許多創業者在創業初期毫無頭緒，不知道該怎麼處理稅法、法律、工程等相關營運問題。但現在，只要你能獲得老闆局的青睞，就能一次獲得20位老闆們的支持與資金投資。

張鴻文透露，8年前自己創業，3年內負債800萬，一路跌跌撞撞，差點跟著父親去跑漁船，這樣辛苦的創業路，如當年有專業人士協助，在創業的道路上，也許就不會被騙、方向錯誤，因此老闆局的成立，就是要保護菜老闆，透過各行各業的資源導入，讓菜老闆的公司能在最短時間上軌道不倒閉。

品牌營運創辦人蔡柏峰表示，老闆們將自己創業所遇到的困難、挫折以及種種經驗告訴創業者，讓他們能夠避免踏上相同的冤枉路， 老闆局除開課程，另舉辦創投評選會，老闆局評選出的菜老闆，不僅提供創業者資金以及人脈，老闆們更以自身專業提供創業者最需要的產業輔導。

老闆局期盼，「一個人的成功不是成功，一群人的成功才是勝利。」這樣的信念，老闆局的每一位都希望能夠找到有著相同理念的人，一同在創業路上打拚，讓有志的創業者能夠走向成功的老闆之路。

(中時 )