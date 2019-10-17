《我愛冰冰SHOW》主持人白冰冰分享自己從小到大與中視的淵源。（中視提供）

《我愛冰冰SHOW》今天（10月17日）錄製歡慶中視50周年台慶所推出的特別企劃，邀請曹西平、包偉銘、康康、李志希、金珮珊、方季惟、黃香蓮、于櫻櫻、白雲等多位演藝圈資深前輩，以及新生代藝人曾治豪、張文綺、賴慧如、馮韋傑一起共襄盛舉。

節目一開場，就由主持人白冰冰、阿文及東諺帶領大家一起祝賀「中視50週年，生日快樂」，場面十分熱鬧。

冰冰姐分享自己與中視的淵源，表示從小就看中視綜藝節目《蓬萊仙島》及包國良主持的《歡樂假期》：「那時候我還很小，想說哪一天我可以到中視去，沒想到就真的到這來，跟他們做一樣的工作。」

她也提到曾在中視演出一部膾炙人口的戲劇《婆媳過招70回》，笑說：「那時候沒有按讚機制，中視幫每個演員設了一個信箱，演員管理組每天會來看，看誰的信比較多、誰完全沒有信，那是一種非常大的壓力唷！」

劇中飾演三八媳婦的冰冰姐笑稱自己是「三八媳婦第一代」，從一開始的兩三封信，到後來整個信箱被塞得滿滿滿，觀眾寄的信如雪片般飛來，多到甚至開了一間房間專門收納這些信件。

更多精彩內容敬請鎖定每周六晚間8點中視《我愛冰冰SHOW》。

(旺報 )