招牌火車頭河粉加入生牛肉、熟牛肉、牛肉丸等豐富誘人的餡料，鮮甜滋味只要一碗就讓人淪陷。（馮惠宜攝）

豆府餐飲集團跨足越南料理，品牌首店飛機河粉於台中中友百貨落腳。（馮惠宜攝）

馮惠宜／台中報導

「飛機河粉」降落台中！以韓式餐廳料理稱霸全台的豆府餐飲集團，跨足越南料理，引進越南百年河粉老店的正宗味，還特別取名：「飛機河粉」，又酷又潮的名稱，就是希望飛機河粉引動風潮，成為中部人必踩美食吃點之一！

豆府餐飲集團旗下有涓豆腐、北村豆腐家、銅盤烤肉吃到飽等超過40家韓式料理分店，這次跨足越南料理品牌首店於台中中友百貨落腳，而且選擇美食街定位，其平均客單價約低於北村豆腐家30到50元。

其實飛機河粉源於越南當地相當火紅的一家百年的河粉店，老店沒有店名，卻因在殖民時代獲美軍飛行員贈送老闆一頂飛行帽，豆腐集團在引進這百年道地滋味時，也因此附與「飛機河粉」的美名。

豆府集團除原汁原味引進其傳統牛肉河粉外，更合作研發出「酸辣」、「咖哩」共三種湯頭。讓台灣的消費者除了可品嚐到鮮甜清爽傳統河粉外，另有適合開胃、酸辣帶勁的酸辣河粉，以及香茅香氣十足的溫和咖哩河粉，除了不同熟度的牛肉可供選擇之外，另推出招牌雞肉河粉。

歡幕開幕飛機河粉10月25日至10月27日大手筆推出「300份河粉買一送一」優惠活動，活動期間，只要在飛機河粉台中中友百貨店，任點一份「傳統牛肉河粉系列」，即送市價178元的「傳統牛肉河粉免費兌換券」，想要嘗鮮的朋友可千萬別錯過。

(中時 )