台鐵工會17日舉辦普悠瑪事故周年追思會，台鐵的員工與現場人士為事故罹難的人員獻上鮮花，以茲紀念。（鄭任南攝）

台鐵工會17日舉辦普悠瑪事故周年追思會，事故司機尤振仲現場人士為事故罹難的人員獻上鮮花，以茲紀念。（鄭任南攝）

台鐵工會17日舉辦普悠瑪事故周年追思會，事故司機尤振仲發言，抱怨台鐵在事故的調查上有許多的缺失。（鄭任南攝）

台鐵工會17日舉辦普悠瑪事故周年追思會，活動最後由台鐵工會員工與現場來賓一同在台北火車站大廳以蠟燭排列出運輸安全字樣，以紀念普悠瑪事故的受難者。（鄭任南攝）

普悠瑪事故至今將滿一年，台鐵產業工會今日舉辦普悠馬對年追思晚會悼念死者，邀請事故列車司機員尤振仲、立委黃國昌等人出席。尤振仲表示，台鐵遲遲未給出事故真相，哽咽表示「台灣總統、前行政院長、前交通部長、前台鐵局長聯手演出世紀之秀」。針對台鐵將於19日舉辦追思晚會，尤表示「不以為然」，也直說「不會參加」。

尤振仲表示，普悠瑪事故是他無法忘記的傷通，身體外傷好了，心卻殘了，事發至今將滿一年，內心吞忍許多話沒說，他表示「很愛台鐵，台鐵就像我第二個家」，原本期盼台鐵能誠實面對大眾，但卻不如預期。

他直言，事發後台灣總統、前行政院長、前交通部長、前台鐵局長聯手演出世紀之秀，短短三天內定調為超速，並將事故現場「毀跡滅證」，讓他想找對自己有利的證據都無從找起。

尤振仲說，台鐵向監察委員解釋，主風泵故障只要「扳下來、扳上去」就好了，直指是司機員沒有處理，然而該列車前位司機、檢查員等發現故障時，為何不「扳下來、扳上去」？就是因為行駛中冷卻器溫度無法下降，「扳下來、扳上去」根本沒有效果，調度員甚至說「保庇開到花蓮」，那以後發車是不是該請藝人王彩樺來現場唱「保庇」？

尤振仲表示，「官字兩個口、高官四個口」，前行政院長賴清德還在事發三天後坐上火車比OK，更讓人心寒，普悠瑪事故大大顯示官官相護的情況，事發後台鐵不斷隱匿、說謊，這是真的想改革、勇於認錯、虛心檢討的態度？

台鐵產工表示，台鐵缺料情形嚴重，火車頭超過半數已達年限，卻遲遲未補缺料，反觀政府願意投入上百億建設高鐵南延，卻不願將資源挹注在台鐵上，直言「不是沒有資源，只是怎麼分配而已」。

(中時 )