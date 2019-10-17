普悠瑪事故至今將滿一年，台鐵產業工會今日舉辦普悠馬對年追思晚會悼念死者，邀請事故列車司機員尤振仲、立委黃國昌等人出席。尤振仲表示，台鐵遲遲未給出事故真相，哽咽表示「台灣總統、前行政院長、前交通部長、前台鐵局長聯手演出世紀之秀」。針對台鐵將於19日舉辦追思晚會，尤表示「不以為然」，也直說「不會參加」。
尤振仲表示，普悠瑪事故是他無法忘記的傷通，身體外傷好了，心卻殘了，事發至今將滿一年，內心吞忍許多話沒說，他表示「很愛台鐵，台鐵就像我第二個家」，原本期盼台鐵能誠實面對大眾，但卻不如預期。
他直言，事發後台灣總統、前行政院長、前交通部長、前台鐵局長聯手演出世紀之秀，短短三天內定調為超速，並將事故現場「毀跡滅證」，讓他想找對自己有利的證據都無從找起。
尤振仲說，台鐵向監察委員解釋，主風泵故障只要「扳下來、扳上去」就好了，直指是司機員沒有處理，然而該列車前位司機、檢查員等發現故障時，為何不「扳下來、扳上去」？就是因為行駛中冷卻器溫度無法下降，「扳下來、扳上去」根本沒有效果，調度員甚至說「保庇開到花蓮」，那以後發車是不是該請藝人王彩樺來現場唱「保庇」？
尤振仲表示，「官字兩個口、高官四個口」，前行政院長賴清德還在事發三天後坐上火車比OK，更讓人心寒，普悠瑪事故大大顯示官官相護的情況，事發後台鐵不斷隱匿、說謊，這是真的想改革、勇於認錯、虛心檢討的態度？
台鐵產工表示，台鐵缺料情形嚴重，火車頭超過半數已達年限，卻遲遲未補缺料，反觀政府願意投入上百億建設高鐵南延，卻不願將資源挹注在台鐵上，直言「不是沒有資源，只是怎麼分配而已」。
(中時 )
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