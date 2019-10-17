修杰楷、方志友與主播鄭凱云近日上TVBS節目《女人我最大》，修杰楷宣傳新戲《天堂的微笑》，大聊「為了小孩改變很多」主題，他坦言婚前、婚後差最多的地方，是現在的生活都以小孩為主，自從有了咘咘之後，自己已3年沒拍戲都在陪小孩，和以往被工作填滿的狀況截然不同。

修杰楷表示：「其實是小孩教會我們很多。」他透露婚前老婆賈靜雯約了2個月後要出國度假，他會回答：「連我都不知道2個月後，有什麼事情要忙。」但現在有了小孩，他的回答變成「沒問題，有事我都可以先請假。」完全以小孩為優先。方志友則分享自從當媽後，她才懂得養兒育女的難處，爸爸在她大一就過世，她小時候覺得媽媽對自己的好是理所當然，但現在有小孩後，再也沒跟媽媽吵過架，懂得將心比心了。

方志友養兒方知父母恩。（TVBS提供）

而鄭凱云日前剛出新書《凱云主播的減法教養》，談到孩子上學的分離焦慮，她呼籲家長不用擔心，因為孩子雖然在家長面前哭，但進去教室還是會跟同學玩得很開心，回想兒子剛上幼稚園時，他回家坦白，「媽媽，我今天又哭了。」她跟兒子達成協議，如果越哭越少，就可以集點換禮物，有一天小孩回家很開心跟她說：「我今天只哭一次。」她馬上給兒子鼓勵。

鄭凱云剛出新書《凱云主播的減法教養》。（TVBS提供）

(中時 )