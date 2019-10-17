品冠之前結束新專輯《幸福指南編輯部》宣傳，馬不停蹄投入大陸音樂劇排練，長時間不在台灣、沒更新動態，品冠表示：「其實是默默在進行著幾個案子！」近期更受邀擔任精油品牌代言人，他笑說：「有幸成為3年的形象代言人，我想這就是『味道』的魅力！」據悉，品冠出道首次合作精油品牌，以千萬台幣擔任大中華區代言人。

品冠曾於2015年的「現在，你在哪裡？」演唱會上使用香氛藝術，讓整場演出充滿「品冠的味道」，以音樂及氣味，帶領歌迷彷彿坐上時光機，回味他出道20年一路走來的酸甜苦辣。其實除了舞台演出，品冠也將精油運用於日常生活中：「主要是放鬆身心，就是不管在泡澡時，或者睡覺前，點個精油讓整個精神都放鬆。」

品冠愛家好男人形象深植人心，一向對工作細節非常謹慎的他，這回一口氣接下3年代言，主要希望傳遞精油優點，他特別介紹有些精油種類可以舒緩病痛症狀，「比如蚊蟲咬到什麼的，前陣子我才跟學校的小朋友去戶外教學，我也帶精油去幫小朋友防蚊」！品冠日前與精油廠商完成簽約後，隨即在台北郊外展開2天的廣告拍攝，近期將陸續曝光。

品冠日前拍攝精油廣告。（海蝶音樂提供）

品冠日前拍攝精油廣告。（海蝶音樂提供）

(中時 )