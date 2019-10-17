朱俐靜日前受邀擔任萬海慈善大使，拍攝公益廣告過足當主播的癮，首次挑戰看字幕機讀稿的她，念到舌頭打結對著鏡頭「大舌頭」NG好幾次，發現眼睛根本對不上字幕機裡不停移動的字排，最後乾脆放棄直接用背的，朱俐靜苦笑說：「這次挑戰當主播用字幕機失敗！本來看到字幕機覺得很酷，試了好幾次還是不行。」

朱俐靜出道以來熱心公益，常在慈善活動獻唱經典曲〈存在的力量〉，她說：「我曾在植物人病房清唱這首歌，發現一位病友聽完後突然有很大的動作，感覺好像他很喜歡這首歌，想用自己的力量挺起身體坐起來看看我，讓每天照顧他、等待他康復的太太得到很大鼓勵，我也覺得很感動！」以歌聲安慰人心，「那是一種很舒服、很被愛的感覺，不要忽略生活中每一次小小的給予，你無法想像這能夠幫助到多少人」。

朱俐靜去年更為身障街頭藝人完成創作曲〈愛無礙〉，希望藉由歌曲鼓勵大家，而她的粉絲也跟隨偶像腳步，在她生日時全台歌迷會總動員，以朱俐靜的名義募集發票、探望弱勢族群，暖心的舉動感染許多人。

朱俐靜經常參與公益活動。（萬海慈善提供）

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