男人真命苦？北部地區一名男子約入6萬元全數交給妻子，老婆卻每天止給他200元零花，而且見面就是向他要錢，為此他10年不敢回家，還向法院提訴離婚，未料法院以缺錢養家本應由夫妻一起協商思考如何解決為由，判決這名「苦命男」敗訴！

「苦命男」告訴法官，他的月薪約6萬元，全部都交給了太太，但是老婆每天給他200元零用錢，現在物價高漲，收入也沒以前多，這些錢哪夠日常開銷，只能找朋友伸手借錢。

他向法官訴苦說，老婆又不能體諒這種大時代的經濟衰退，將他當成「提款機」，讓他極大精神壓力、身心俱疲，才選擇「離家出走」。

不過他的老婆說， 1天200元是丈夫當初自己開出的價碼，上班的地方有提供午餐、晚餐，不用花什麼錢；她告訴法官說，丈夫悄悄離家出走，音訊全無，10餘年來全賴她工作養家、照顧女兒成年，是丈夫自己造成今天婚姻上的問題。

法官審查夫妻的說法後，認為他們夫妻婚姻之所以有問題，主要是男方不告而別、離家出走，沒盡到同居的義務，他應負較重的責任，所以不准離婚。

(中時電子報)