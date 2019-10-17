去年「故宮最強尋寶王」掀起一股定向尋寶熱潮，今年國立故宮博物院再度攜手中華民國定向越野協會，串聯周邊順益原住民博物館、創價學會、衛理女中及至善國中，於11月2日聯合舉辦「故宮狂歡運動會」定向尋寶活動。本次活動結合故宮國寶文物與戶外運動，於10月18日上午10時開放報名，分為「玩家組」、「體驗組」與「親子組」，共250組名額，名額有限，先搶先贏！

17日記者會上，由「如果兒童劇團」帶來精采的開場表演，並邀請活動代言人亞青定向越野賽黃敏惠國手高舉象徵性聖火，帶領衛理女中、至善國中運動員手持「故宮運動會旗幟」進場，另偕同故宮黃永泰副院長、中華民國定向越野協會謝清良理事長、臺北市立至善國民中學林正洲校長、衛理女子高級中學周麗修校長、順益臺灣原住民博物館林威城主任、臺灣創價學會潘靜葳主任等嘉賓，一同點燃象徵性聖火，宣傳故宮定向尋寶挑戰賽的無限魅力！

故宮表示，今年定向尋寶活動以「故宮狂歡運動會」為主題，參賽者手綁「指卡」，透過「定向地圖」尋找故宮周邊打卡點及尋寶關卡，打卡成功即可獲得積分。另闖關賽程結合故宮典藏文物，將握桿準備擊球的〈唐三彩馬球仕女俑〉，或高舉單腳側踢的〈玉熊〉設計成趣味競賽、知識問答等活動關卡，讓參賽者與故宮文物PK挑戰「故宮狂歡運動會」。歡迎有興趣的民眾，密切鎖定故宮官網最新消息，相揪報名尋寶趣！

(中時電子報)