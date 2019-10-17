台灣老字號咖啡品牌「西雅圖極品咖啡」，日前遭踢爆疑似摻混低價的羅布斯塔豆，卻以標榜100％阿拉比卡豆的方式販售引發爭議，對此西雅圖極品咖啡回應，該產品所使用的為新品種的阿拉布斯塔豆，屬於阿拉比卡豆的一種，絕無摻混的問題。

網路媒體「食力」日前踢爆西雅圖咖啡有3款市售咖啡豆標榜100％阿拉比卡豆，卻摻混羅布斯塔豆，由於羅布斯塔豆的成本只有阿拉比卡豆的一半，因此受到質疑。

對此，西雅圖極品咖啡發言人葉耀坤澄清，該產品為使用新品種的阿拉布斯塔豆，屬於阿拉比卡豆的一種，絕無摻混的問題，目前產品也準備送往法國檢驗，待結果出爐後會公布報告自清。葉耀坤說，消費者若對西雅圖咖啡的產品有疑慮，歡迎致電洽詢退貨事宜，但截至目前為止，還未收到消費者要求退貨的申請。

消費者文教基金會指出，若標榜100％使用阿拉比卡豆卻摻混價格較低的羅布斯塔豆，恐有欺騙消費者之虞，明顯違反《食品安全衛生管理法》第28條，最高恐挨罰400萬元罰緩；《刑法》第225條也規定，意圖欺騙他人，而就商品之原產國或品質，為虛偽之標記或其他表示者，處1年以下有期徒刑、拘役或1000元以下罰金。

(中時 )