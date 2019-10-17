藍寅倫前3戰打擊率不到1成，不過G4敲出全壘打擺脫低潮。（黃國峰攝）

Lamigo桃猿藍寅倫在台灣大賽前3戰，12打數僅敲出1支安打，打擊率不到1成，連他自己都說「打得真的很不好」，不過16日在面對中信兄弟首打席開轟敲出2分炮，擺脫低潮。而面對昨晚風勢「詭異」的狀況，藍寅倫還上演美技守備，他坦言自己還需克服守備陰影。

前3場打擊狀況太差，藍寅倫對自己表現很自責，給自己的壓力也不小，打擊教練曾豪駒給予心理層面的開導，終於在16日有好表現。藍寅倫表示他在G4首打席心裡想著，「再差也就這樣而已！」因此豁出去全力揮擊，直到球真的過牆的那刻，才替自己感到振奮，終於擺脫火力不足的低潮。

藍寅倫演出飛撲美技，將張志豪可能形成長打的球收進手套。

藍寅倫昨日開轟後，下半局守備立刻美技接殺張志豪的強勁平飛球，阻擋中信兄弟可能形成的攻勢，他表示其實這幾天的風向都很詭譎，甚至守備每顆球前都會拔草測風向，「風不止很大還亂吹，有時順風、有時逆風，真的很難守，只能靠感覺接球，接殺志豪的平飛球也是運氣，剛好掉進手套。」

藍寅倫曾在2016年因為沒注意風勢，為了接中外野飛球，右膝撞上全壘打牆，導致幾乎整季報銷，至今守備時都還有陰影，「不過這些陰影都是藉口，自己守備觀念和動作都要更精進，需要克服怕撞牆、怕受傷的心理問題，一定有方法讓自己守備進步。」

藍寅倫表示知道有球迷對他的守備能力有疑慮，因為自己的守備不算突出，所以一直以來都透過不斷練習達成更穩定的目標，就連前幾戰打不好時，也告訴自己至少守備一定要為球隊守住失分。

(中時電子報)