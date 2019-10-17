25歲馬來西亞演員原騰，在電影《樂園》中飾演誤入歧途的癮君子，跟王識賢有許多激烈對手戲，有趣的是，原小時候最早在電視認識這位金曲歌王，是看吳宗憲主持的綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，「有一集請來慧慈，她抱著一個娃娃一直說：『歐，我的男神王識賢！』」之後才開始追王演出的電視劇。

原騰前陣子看了王識賢在《角頭2：王者再起》的演出，起初覺得對方挺兇的，後來王進入《樂園》中戒毒導師的角色，兩人見面互磨稜角，演起戲來挺溫暖，原也把慧慈的故事跟王分享，王聽完淡淡笑回：「哦，原來她喜歡我喔。」

其實原騰大學是念廣電系非科班演員，只是單純愛演戲，畢業後曾在星馬版的《The Voice》當收音工作人員，某次因緣際會下被推薦進組當演員，那次試鏡過程他刻意不照劇本走，導演反倒覺得這樣放得開、很多鬼點子，「那次是我給自己的最後一次機會，心想也沒什麼可以好輸了，卻找到入行的機會，可以在工作欄寫上演員是榮耀。」

原騰在學時曾遭受言語霸凌，如今已找到自信。（粘耿豪攝）

另外原騰也分享自己小時候超沒有自信，因為皮膚比較黑，在學時期遭到同儕不經意的言語霸凌，「以前不是都有選班花跟班草，我卻是班上選出來Top前3醜的。」他有感而發：「武裝自己有很多種方式，不一定是武力，有時是躲避、不去聽。」

他升上高中後因為喜歡田徑、愛跟朋友一起玩，逐漸發現自己的魅力，就不再去在意別人的評論，「當你不再自卑，別人對你說什麼都影響不了你。」當時訕笑他的同學，他也沒去記仇，至今偶有同學聚會，那個最沒自信的倒數Top3，反倒是班上唯一一位走進大銀幕的演員。

《樂園》是原騰初登場的作品，張狂外放的演技也讓他一舉入圍本屆金馬新人獎，他說公布入圍那天自己在深山拍戲，還碰上暴雨，他藉空檔跟一些劇組好友們跑到遮雨亭拿出手機看直播等揭曉，沒想到深山收訊不佳，畫面一度模糊，大夥兵荒馬亂尋找訊號之際，螢幕突然又跳回正常畫面，剛好就是公布原騰入圍，當下他瞬間傻住，還一時無法回神。電影11月8日在台上映。

(中時 )