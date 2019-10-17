李淳跟邵雨薇主演青春國片《陪你很久很久》，兩人在電影裡飾演兩小無猜的情侶，從小一起長大、互相扶持，提到生活中有無這樣一位溫暖陪伴的異性朋友，李淳表示自己在國小5年級就曾遇見一位他想保護的女同學；而邵雨薇國中時也有一位男同學無悔的照顧她3年。

李淳繳出不一樣的演技，這次放開理性來演。（陳俊吉攝）

李淳分享：「10歲那時會做出一些小勇敢的事，願意保護對方，年紀越大遇過傷害、心機，越不敢去當勇敢的人，但其實我們心理都有這樣的能力。」他記得有次那位女同學在課堂上玩橡皮筋，不小心射到講台上的老師，老師回頭問是誰，結果李淳不假思索站起來頂罪，小小年紀就展現騎士精神。

異性緣頗好的李淳，曾在喜歡一個人的時候被另一個女生喜歡，「成熟有好有壞，生命就這麼短，以前想說要做好人，對方沒告白前我們都可以互相鼓勵，告白了這關係就不會長久。」所以當他心有所屬時，就會乾脆的勸退女性追求者，也直說會帶交往3年的化妝師女朋友一起去看這部片。

邵雨薇為新角色努力表現出不同以往的校園女神。（陳俊吉攝）

邵雨薇國中有一個非常好的男性朋友，會陪她一起上放學、幫她搬椅子、照顧她，甚至助攻她勇敢追學長，直到升上高中後，那個男生才對她示愛：「我喜歡妳3年了。」她問男生為什麼不早點講，對方表示怕說了，可能以後連朋友都當不成，果然兩人後來也沒在一起，邵說：「我那個男生朋友的直覺蠻對的。」

電影裡邵雨薇（左）跟李淳互相陪伴，關係處在戀人未滿。（威視提供）

李淳在片中無悔的為邵雨薇付出，邵也不厭其煩幫他打點雜事，關係卻始終戀人未滿，邵開示：「因為兩人愛的語言沒有搭上線，所以關係才會拖很久。」他們兩人在現實生活中的戀愛觀挺相近，都覺得任何一個持久的情侶關係，付出都需要是平等的。

另片中有一幕是李淳率領眾男同學展開校園裸奔的戲，他說一夥人像兄弟般互挺，每個人都脫光了在重要部位套上襪套，開拍前還裸著身子排排坐一起吃便當，根本不會害臊，李淳身為裸男團領導者，更放開來玩鬧，故意去頂其他演員，還喊說：「來摸我啊！」拍該場戲時邵雨薇也在現場看屁股，她笑說自己的位置比較不會看到一幫男演員正面晃過來的模樣。電影25日上映。

(中時 )