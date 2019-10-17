「2019臺北周末音樂不斷電」將在10月19、20日與11月9、10日四天分別在西門紅樓廣場、信義香堤大道舉辦原創音樂展演，除了12組進入決賽的輪番競演，本周末有鄭宜農、八十八顆芭樂籽、怕胖樂團、黎可辰、白鐵仔擔任表演嘉賓。

即將在12月21日舉辦個唱的「鄉民女神」鄭宜農將擔任周日場壓軸演出，日前公布與陳嫺靜合作歌曲《街仔路雨落袂停》MV，依舊獲得廣大鄉民迴響。同樣剛釋出新歌MV《「SKYWALKER》，怕胖團10月18日即將推出第四張全新專輯《2049》，陸續也會推出新歌MV，他們笑稱：「我們是很愛拍MV的樂團。」最近他們已著手行籌畫新專輯的宣傳企劃及年底北中南專場巡迴的內容，邀請歌迷一定要把荷包準備好年底來找他們玩！

在西門開唱讓他們回憶滿滿，大寶自豪的說，高中很常在西門町逛街，因為覺得很酷，曾經在此媒體拍到上了今日我最美。閃亮表示除了吃喝很方便，還有「U2 MTV嘿嘿嘿」，曖昧回答讓人遐想，Weeman則表示印象中的西門町充滿宅氣和奇裝異服，以前都直接衝萬年大樓看玩具和打湯姆熊。

黎可辰成員除了練團演出外，各自精彩。即將11月赴日遊玩的好好正在努力上班賺錢中，他說：「我們店兩年前在西門紅樓有分店，半夜都會有流浪漢睡在店門口，有一次流浪漢被隔壁店都店員趕走，流浪漢一氣之下就把他們店跟我們店放火燒掉。」里歐分享在西門不堪經驗，原來當時和朋友在西門的小酒吧與曾經曖昧對象喝酒，結果喝到後面兩人看對眼，當場他難過到跑到街上蹲著大哭上演偶像劇橋段。主唱石宇最近分身忙新組的電子樂團「甜蜜夢境」，包括進錄音室、創作、拍MV等，聊到有關紅樓的回憶他笑說：「常常會看到喝到斷片的人。」

鄭宜農將於「2019臺北周末音樂不斷電」獻唱。（新視紀整合行銷提供）

八十八顆芭樂籽將於「2019臺北周末音樂不斷電」獻唱。（新視紀整合行銷提供）

(中時 )