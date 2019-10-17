台灣女星戴良純1981年出道，曾演出電影《單程路》、《打雀英雄傳》，她曾是邵氏電影公司旗下女星，1983年和第一任丈夫劉永結婚，未料對方家暴，還害她差點毀容，隔年離婚，1992年她改嫁給日籍醫生小林守，前男友因不堪被背叛，在他們家埋伏，當著戴良純的面連砍小林守多刀，導致他當場失血過多身亡。

1958年出生的戴良純當年以清秀外型走紅，拍攝《青春1000日》時和劉永相識，不久後走入禮堂。據《東網》報導，結婚後劉永性格大變，兩人愛情也被現實消磨殆盡，戴良純便逃回台灣娘家居住，劉永懷疑妻子出軌便一路追到台灣，還不慎用刀劃傷戴良純臉部，最終劉永遭判有期徒刑2年6個月。

然發生在戴良純身上的悲劇仍未結束，離開劉永後，戴良純一度有新男友，但因對方暴力性格分手，戴良純之後梅開二度嫁給日本牙科醫生小林守，同年戴良純前男友飛往日本，手持一把菜刀潛入小林守家，見戴良純和小林守共處一室，該男便在盛怒之下猛砍小林守頸部、胸腹部多刀，也劃傷戴良純，而小林守最後宣告不治，戴良純還一度遭日本警方質疑串謀殺夫，當年她只有34歲，此後戴良純便銷聲匿跡，從未出現在鏡頭前。

(中時電子報)