潘文傑（左）和富大埔總教練馮凱文手中接過球衣。（潘文傑提供）

15日才在世足資格賽對抗世界排名44的「足球袋鼠」澳洲，中華男足門神潘文傑就踏出足球生涯的新篇章，17日與香港超級聯賽的衛冕軍和富大埔簽下職業合約，將在今年台灣企業甲級聯賽結束之後，正式轉戰港超聯，於明年初的下半球季投入戰局。

「非常感謝大同公司足球隊和強木在教練，在我足球的青春歲月，栽培我成長了9年之久。」潘文傑感恩也霸氣宣布接下來的目標，「今年幫助大同完成三連霸，明年加盟新東家！我的下一個目標，是跟隊友一起證明，大埔足球俱樂部是支冠軍球隊，和團隊一起衛冕港超！」

潘文傑成為第一位加盟國外職業隊的台灣門將，2007年「台灣布馮」呂昆錡也曾簽約加盟日本的盛岡仙鶴。雖然呂昆錡當時簽的是職業合約，但盛岡仙鶴當時屬於社會人（業餘）球隊。

中華男足今年6月在國際友誼賽客場2比0擊敗香港，是役「梅開二度」的陳浩瑋因而獲得港超聯東方龍獅的青睞，再次踏出旅外之路。其實潘文傑當時也被和富大埔詢問加盟意願，不過母隊大同的另一個門將施信安頭部受傷，又正值大同拚企甲3連霸的關鍵時刻，重感情的潘文傑只好先放下旅外夢想。

幸好機會永遠留給準備好的人，潘文傑持續保持頂尖狀態，為旅外做好準備，上月世足資格賽對約旦的表現就是最佳證明。大埔這扇門也沒有關上。這次簽約加盟，等於讓潘文傑在大同的合約告一段落，就可以在港超聯的下半季獲得登錄。

「能夠實現旅外夢想，要感謝的人太多了，包括國小、高中、大學的所有教練和老師才有現在的我，也要謝謝劉福財領隊的照顧，」潘文傑說：「最重要的是感謝家人一直鼓勵我，讓我有不放棄的精神。」

潘文傑（左）防守跑動能力超強的澳洲左後衛史密斯。（李弘斌攝）

加上陳浩瑋與效力天行元朗的後衛王睿，未來港超聯將有3個台灣好手，成為我國足球好手重要的旅外基地。而最早到香港踢球的「台灣隊長」陳柏良，也一直鼓勵潘文傑。

「謝謝柏良一路的幫忙，今天我也跟上他的腳步，從香港開啟了旅外第一站。」潘文傑說，這不只是自己的第一步，也是整個台灣門將旅外的第一步，「守門員這個位置能被看見，是很不容易的事，特別又在台灣這麼艱困的環境，大家都只看見歐洲的優秀守門員。希望未來中華隊的優秀守門員，由我開始，能有更多的守門員被看見，我也會證明自己比優秀還更優秀！」

潘文傑所屬的大同目前在企甲聯賽剩下最後3輪的情況下，領先居次的台電2分，幫助母隊完成3連霸是眼前第一要務。他的新東家和富大埔在2018-19賽季贏得隊史首座港超聯冠軍，尋求衛冕的新球季踢完3輪尚未開胡，戰績2和1負。大埔因為是港超聯2017-18賽季亞軍，獲得亞足聯盃門票，今年也曾在這個賽事來台遭遇航源FC。

(中時電子報)