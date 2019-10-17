黃光芹將在明(18)日與賴坤成一同前往板橋地檢署，控告韓國瑜妨害名譽。(圖/擷自黃光芹臉書)

韓國瑜競選辦公室日前委請律師蒐集證據後，正式對黃光芹提出7條妨害名譽之告訴。黃光芹決定反擊，將在明(18)日上午11:00，黃光芹與賴坤成一同前往板橋地檢署，控告韓國瑜妨害名譽。

韓國瑜競選辦公室在10月7日指出，針對資深媒體人黃光芹從6月14日開始，在臉書強烈污衊韓國瑜及其家人之人格、嚴重詆毀其名譽，競選辦公室在委請律師蒐集證據後，決定針對其中7篇文章，正式對黃光芹提出涉犯加重誹謗、公然侮辱等罪嫌，提出妨害名譽告訴，包括公然侮辱4件、加重誹謗3件，共提告7案。

(中時電子報)