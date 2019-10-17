法國精品Christian Dior在中國一所大學的宣傳簡報中，出現一張不包含台灣的中國地圖，引起台下學生激烈反應，Dior被迫公開表態支持「一個中國原則」。外交部對此表達強烈遺憾，並重申：台灣不是中華人民共和國的ㄧ部份，台灣不受中國政府的管轄，中國政府未曾有任何一天統治過台灣，只有民選的台灣政府才能在國際間代表台灣2,300萬人民。

外交部發言人歐江安表示，對於中國以政治手段干擾民間企業的卑劣行徑，以及中方在國際社會強行推銷「一個中國原則」均嚴重違悖事實及破壞台海現狀，外交部予以嚴厲譴責與唾棄。外交部已透過駐法國代表處進洽Dior公司總部，表達我國政府一貫的嚴正立場，籲請Dior公司切勿屈於中方的不當脅迫與壓力，背離國際企業獨立自主營運的精神，任何不符合事實的政治性表態，不但扭曲企業形象，更損害我國家主權及人民尊嚴。

歐江安指出，我們希望國際社會充分瞭解，今天若允許中國對台灣霸凌、對國際企業採取政治壓迫，明天中國可能進一步侵略其他國家、要求國際企業做更多符合中方政治思想的表態，在國際間將更恣意妄為。中國政府一系列的掠奪式擴張行徑已經破壞區域平衡、挑戰以規則為基礎的國際秩序。這是國際社會當今所共同面臨的問題，值得各方警惕。

歐江安說，對於中方持續將自身的政治思維強加於外國企業，要求做擁護中國官方立場的政治性表態，外交部表達強烈抗議與嚴厲的譴責。我國呼籲所有理念相近國家緊密合作，共同遏止中國利用銳實力在國際間步步進逼，防阻中國侵蝕各國主權獨立及破壞國際企業自主營運的不當作為。

歐江安強調，中華民國向來是主權獨立國家，而台灣的民主、自由、人權及法治是不可妥協的元素，也不是中國藉由威迫利誘就能改變的事實。無論中國採取任何手段，恐嚇跨國企業要求屈從中方虛妄的政治主張，不僅無法改變台灣不隸屬中國的客觀事實，只會深化台灣人民普遍對中國的反感與厭惡，並引起理念相近國家的高度關切及同仇敵愾。

(中時 )