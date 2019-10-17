浩角翔起近日主持節目《綜藝新時代》，來到美食之都台南府城，招牌第一關「那Ａ安捏」，竟然巧遇籃籃的媽媽，身材維持很好的籃籃媽讓浩子大讚，「這根本就是台南林青霞。」籃籃現場被虧氣質跟媽媽差很多，她生氣跺腳的模樣，惹笑許多人。

浩子隊找尋美食時，吃到台南最道地的小吃「椪餅」，甜滋滋的味道，讓浩子直呼有戀愛的感覺，被Teddy追問初戀情人是誰，浩子害羞回答，「在幼稚園中班啦，這可是連媽媽都不知道。」他講完後，才想到媽媽也會看電視。Teddy也被追問戀愛對象，他竟甜回，「我的每個粉絲都是戀人啊。」被大家笑虧有偶像包袱。

阿翔被浩子猛刷臉。（民視提供）

遊戲贏家可享受風靡東歐的啤酒浴，小豬與林莎美美的泡著能養顏美容的啤酒浴，籃籃與張家瑋打扮成啤酒罐在一旁幫忙刷背，浩子也穿上啤酒裝，熱心幫阿翔刷背洗澡，剛好趁機拿纖維很粗的絲瓜布，在阿翔臉上猛力刷，還不小心將冰涼啤酒倒在對方身上，讓阿翔直呼，「這到底是享樂還是懲罰啊。」沒想到現場所有人反而覺得很好笑而拍手叫好。

(中時 )