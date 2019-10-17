李建軒新歌〈You’re My Everything〉找來好友許凱皓男男對唱，李建軒說：「記得當初我是透過IG密許凱皓，他當下就表示很感興趣，之後整個合作的過程都非常地順利，一開始其實有點緊張的，因為這是我第一次找人feat，不知道會發生什麼事情。不過很開心從歌詞走向、內容，甚至是女主角的人選，我們的想法都滿接近的，很有默契。」

兩人合唱緣起於李建軒在一次通告中認識了許凱皓，小聊之後覺得彼此頻率滿合，私底下也會約一些聚會。加上兩人默契地在同一天發行單曲，覺得真的是氣味相投，於是當時便萌生了「有機會可以合作」的想法。李建軒表示，因為很了解自己，寫給自己唱的歌感覺比較容易，「但如果是特別量身定做的合唱，我覺得可以有更多的巧思在裡頭，還要考慮兩人之間聲音的搭配，於是調整了許久，還好，熱騰騰的旋律出爐後，兩人都很喜歡，覺得就是它了！」

(中時 )