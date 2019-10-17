由張雁名、方宥心、王琄、廖苡喬、巫宗翰、李劭婕、劉倩妏、郎祖筠等人主演的客家電視新戲《烏陰天的好日子》，講述精神療養院故事，17日舉辦首播記者會，男主角張雁名上部戲《最佳利益》演出雙重人格，這次變身精神科醫師，他劇中也靠自殘抒發壓力，戲外他也曾有一位從小被霸凌、罹患重度憂鬱且會自殘的好友被送去精神病院，後來他與其他朋友一起把好友接出來輪流照顧陪伴，並建議她轉換環境到國外工作生活，她也果真重新展開新的人生。

方宥心、張雁名出席新戲首映。（客家電視台）

方宥心、張雁名出席新戲首映。（客家電視台）

童星出身的方宥心，劇中飾演被渣男暴力對待的護理師，有創傷症候群及焦慮症，依賴鎮定劑藥物卻導致成癮失控，現實中的她，高中到大學時期曾有憂鬱症6年病史，167公分的她從45公斤爆瘦剩39公斤，她說當時有點併發厭食症，聞到油煙味就想吐，開始不吃飯，也無法出門，整個人瘦到如骷顱頭，腰僅21吋，當時她也有自殘傾向，但並非有自殺念頭，只是想藉由身體的痛來轉移心理無法排除的痛。最後在家人看醫求助、家人支持以及參加歌唱比賽下走出生命低潮，但其實到現在她還是不知道發病的原因到底是什麼。

她說，後來是因為參加《星光大道4》後有如抓到浮木，病情逐漸痊癒，手上的自殘疤痕後來改以音符符號刺青遮蓋。方宥心表示以往的生命經歷讓她更能體會角色的困境，她演這角色時，一度想用自虐方式，把當時的情緒記憶拿出來，但後來發現憂鬱症與創傷症候群及焦慮症的心理原點不一樣，好像很難借用這樣的情緒。

她說自己也曾對這段經歷避而不談，「是演出這部戲治癒了我」，現在已經能侃侃而談過去被憂鬱症糾纏6年的狀況，她希望用自己微薄的力量、影響力告訴有類似經驗的朋友，真的要給自己時間，沒有什麼走不過去的，時間是最消極的治療方式，「曾有一個前輩告訴我，當悲劇加上時間就會等於喜劇。我也曾經一度以為自己走不過去，但是拜託！再怎麼想不開一定要相信自己，跟它拼了吧！找到專業的治療管道、時間是最消息的治療方式，但終究會過去的」

對於近日韓國藝人雪莉疑因憂鬱症等原因輕生，方宥心表示，自己無法說些什麼或評斷什麼，只覺得很惋惜，希望認識的人都不要再發生這種憾事。她也以過來人的身分告訴大家，當初也以為自己一定走不出來，但務必要給自己時間、時間一定會治癒心裡的傷。

《烏陰天的好日子》演員群出席首映會。（客家電視台）

珍惜生命 「安心專線」0800-788-995

《烏陰天的好日子》演員群出席首映會。（客家電視台）

(中時 )