2012倫敦奧運羽球女單金牌、28歲中國大陸名將李雪芮，今天宣布從國際羽壇退休，而她生涯面對現任世界球后戴資穎曾締造10連勝戰績，是小戴在國際羽壇起飛前的天敵。

不只倫敦奧運，李雪芮過去在世錦賽、亞運也都拿過獎牌，2013和2014年各在廣州亞錦賽、哥本哈根亞錦賽拿下銀牌，2014年仁川亞運打下女團金牌、女單銀牌，2016年里約奧運女單4強戰右膝前十字韌帶斷裂，因此休息了約2年，2018年4月才復出球場。

在戴資穎主宰女單之前，羽球可說是大陸女將的天下，小戴曾在2011年10月到2015年7月對李雪芮苦吞10連敗，兩人上一次交手是2016年6月印尼公開賽，當時小戴直落二獲勝，生涯對戰3勝11敗。

李雪芮最後一場國際賽是今年9月韓國公開賽，第一輪面對日本選手高橋沙也加，打到15比21、3比11時退賽，生涯在超級系列賽打下14座冠軍，曾獲得2013年世界羽聯BWF年度最佳女球員，BWF形容她是強力攻擊型的好手，而且有不輕言放棄的纏鬥精神，巔峰時期和同胞王儀涵、王適嫻同為良性競爭的女單頂尖好手。

(中時電子報)