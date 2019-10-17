中央氣象局指出，受東北風持續影響，明（18）各地早晚天氣涼，北部、東半部以及中南部山區有短暫雨，全台低溫約落在21至24度，中南部高溫會來到31、32度。彭啟明提到，菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓若是增強，可能會在周六（19）、周日（20）影響台灣外圍水氣。

日本氣象廳今日下午針對菲律賓東邊的熱帶性低氣壓發布「形成颱風預警」，彭啟明在《兩分鐘報氣象》中表示，此熱帶性低氣壓目前狀況消消長長，而受到太平洋高壓、東北風影響，熱帶性低氣壓預估會持續向西走，如果強一點的話，其外圍的水氣可能在周六（19）晚上到周日（20）影響到台灣東半部還有北部陸地，雨量會稍多。

中央氣象局說明，明（18）日因東北風影響，各地早晚天氣稍涼，中南部地區日夜溫差大，北部及東半部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

(中時電子報)