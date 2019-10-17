台灣大賽Lamigo桃猿以3勝1敗取得聽牌優勢，1局上半中信兄弟先發投手紐維拉控球不穩，劉時豪滿貫炮、林立3分炮猛灌分，首局就攻下9分領先。兄弟苦追分，不過3局下半王威晨敲出右外野方向飛球落地，眼看是一支安打，不過最後裁判判定漏踩一壘壘包出局，形成大烏龍。

1局上半兄弟派出洋投紐維拉，沒想到控球大走鐘，壞球連發的情況下，單局投出4次保送，藍寅倫敲出2分打點安打後，劉時豪滿貫炮、林立3分炮猛灌分，桃猿投手尼克斯還沒上場，就獲得隊友9分火力支援。

接著桃猿局局有攻勢，4局上半連續4支安打再添4分，前4局狂敲12支安打、攻下15分，中信兄弟投手完全無力抵擋。

兄弟1局下半有滿壘大好機會，林智勝敲出游擊方向滾地球形成雙殺，三壘跑者趁機回本壘得下首分。

而3局下半兄弟王威晨在一人出局後敲出二壘安打，不過桃猿投手尼克斯促請裁決，認為王威晨漏踩一壘壘包，裁判判定王威晨出局，過去2003年總冠軍賽，興農牛鄭兆行之後也曾因漏踩壘包出局，當時爆發不小的衝突，王威晨成為史上第2位總冠軍賽因漏踩壘包出局的選手。隨後詹子賢、林智勝相繼敲安，不過都沒有得分，4局結束猿隊以15比1領先。

(中時電子報)