華視、三立都會台、衛視中文台週五華劇《用九柑仔店》本週將播出完結篇，男主角「俊龍」張軒睿將親彈吉他展歌喉，向莫允雯示愛，俊龍唱的版本可謂五音不全，張軒睿笑說：「我原本是想演五音不全的，但是唱了之後才發現我本身聲音好像也差不多就是這樣！」

對於自己音律不佳，張軒睿解釋，自彈自唱告白對他來說是非常浪漫的，且俊龍唱的不是歌，是「真心」！企圖替自己嗓音解套，他還幽默地說，或許大家看了播出後也會覺得他還是選擇其他告白方式好了！張軒睿的歌聲也引起導演的注意，當晚拍攝時他很認真在唱，第一個take拍完，導演充滿疑惑問：「你剛是認真唱的嗎？」張軒睿也很認真回：「我很認真唱！」

張軒睿劇中自彈自唱向莫允雯告白。（三立提供）

這場馬路上彈吉他示愛劇情很寫實，拍攝時旁邊真有不少婆媽駐足觀看。用這種方式跟女生示愛，她們會吃這一套嗎？張睿覺得一半一半吧！他覺得最重要的是對向告白的對象表達自己的心意，只要心意有，不管什麼方式應該都能感動對方。

該劇播出至今除了劇中位在嘉義的柑仔店成為網美爭相打卡的景點外，嘉義縣政府趁勢推出追劇小旅行，而該劇受歡迎的另一原因就是選角成功，觀眾表示這次演員陣容根本是「神選角」，上下兩代都超級像，運鏡、配樂、選角、剪接，都屬上上之作，此外，由於劇情貼近生活，也帶出了「北漂返鄉」、「隔代教養」等社會議題，來引觀眾入坑，不少網友留言表示「北漂族有感反思，除了拚命工作，我們還記得什麼？到底我們在追尋的，真正的幸福到底是什麼？」、「小時候爸媽忙著工作賺錢，陪伴我的都是阿嬤，看到影片覺得心好酸」、「不會養乾脆不要生，生了又顧成這樣，不如意又想丟給長輩養，或情緒勒索，小孩很可憐。」等，也反映北漂族壓力大，很多夫妻在台北根本顧不了小孩。

《用九柑仔店》也特別發出召集令，在華山場景復刻快閃店門口邀粉絲與演員們一同看完結篇播出，劇情方面，許多觀眾好奇前男友恩沛（邱澤飾）介入後，俊龍(張軒睿飾)與昭君(莫允雯飾)的感情結果，沉醉於台北五光十色生活的鳳玉(程雅晨飾)，到底能不能被癡情漢兩金(侯彥西飾)的樸實和體貼給打動？而觀眾最期待的「銀月阿嬤」(年輕版王淨飾)也將現身完結篇，解開塵封六十年的思念。

(中時 )