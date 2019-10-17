當台灣正在為外送員的辛苦工作與安全保障熱烈討論之際，這個在大陸遍地開花的新興職業也經常成為網路熱議的話題。近期一位大陸雲南的外送員接到訂單時，在備註欄發現一段令他起疑的留言，並警覺到事態可能不單純，在尋求警方協助之後竟挽救了一條年輕的生命，此事也在大陸網上傳為佳話。

就在10月初的「十．一」長假期間，大陸雲南省開遠市一位外賣小哥陳劍雲在下午接到了一個外賣訂單，寫著「幫買一瓶農藥，送到開遠第十四中學」。當時他立即覺得事態可能很嚴重：「接到這個單子的時候，我覺得心裡自然的會有一種危機感，然後我第一時間跟對方溝通，溝通途中對方給我的（農藥）使用範圍，還有他的位址不詳細，我這邊覺得這個事情有點嚴重，趕緊向站上聯繫。」

外送員尋求警方協助，在兩方合作之下終於找到農藥買主，並勸服其放棄輕生念頭。（圖／看看新聞）

陳劍雲說，站上瞭解情況後第一時間報了警，警方讓陳劍雲繼續聯繫對方，儘量拖延時間，找到對方的具體位置。在此過程中，陳劍雲多次撥打對方電話，不斷安撫對方情緒。幾次溝通後，對方終於冷靜了下來，讓路人告訴了陳劍雲自己所在的具體位置。

當天到了傍晚左右，陳劍雲和警方順利找到訂單的主人。原來，這名男子是從省外來開遠辦事兒的，因為家事不順，心情苦悶，想喝農藥自尋短見。由於人生地不熟，不知道哪裡可以買農藥，只能通過「跑腿服務」購買農藥。

而在警方和男子談心後，終於解開了對方的心結，放棄尋死念頭。這位雲南的外賣小哥也因此挽救了一條生命，甚至可能是一個家庭。

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(中時電子報)