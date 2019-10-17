英國首相強生今天興奮宣布，終於趕在期限前和歐盟達成脫歐協議。不過英國國會反應冷淡，許多人猛潑冷水，有人認為這是強生版「國王的新衣」，等待19日表決抵制。

歐盟今天和明天舉行歐盟峰會，這是脫歐協議能取得歐盟成員國同意的最後機會。

儘管保守黨的友黨北愛民主聯盟黨（DUP）一直不肯鬆口，強生（Boris Johnson）上午依舊在推特宣布：「我們已經達成新協議，能奪回控制權。國會應該在週六（19日）把工作完成，讓我們繼續其他（國家）優先事項，像是生活成本、NHS、暴力犯罪，和環境議題。」

他隨後興奮地接連發文，表示「新協議能確保我們奪回對法律、邊界、錢、貿易的控制權」，「我們將離開歐盟關稅同盟，英國將能和全世界談貿易協定」，「讓我們把脫歐完成，領導國家前進」。

歐盟官員對於達成協議也反應正面。

不過，相較於強生的勢在必得，對於脫歐協議最終握有生殺大權的議員態度就沒有這麼樂觀，整體氣氛似乎在等待強生19日回到國會後，要給他一記迎頭痛擊。

許多人跳出來大喊強生的協議是爛協議，比前首相梅伊版本的更糟。

蘇格蘭民族黨議員亨德利（Drew Hendry）說：「看都不用看就知道這份協議更爛。我們不會投票支持這份會對社會帶來巨大危害的東西。」

自民黨（Liberal Democrats）領袖史溫森（Jo Swinson）則是形容，強生的協議根本就是新版的「國王的新衣」，只有他自認為好。

她表示，強生被逼入絕境，只好做出「輕率的承諾」，梅伊面臨的許多困難，現在又回到強生身上。「他端出一個和梅伊差不多的協議，不過更硬脫歐，對經濟帶來的危害更大。」

史溫森說：「但是他卻穿在身上，自認為『喔，這難道不是很棒嗎』，這就是國王的新衣。」

成立脫歐黨的疑歐派頭號人物法拉吉（Nigel Farage）則是大喊：「這根本就不是脫歐。」

他表示，如果強生版本的協議通過，英國之後必須花更多年協商自由貿易協定，也根本無法制定英國自己的法律。「老實說，我認為應該要否決（協議）。最好的辦法應該要斷得一乾二凈。」

保守黨下議院領袖芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）表示，新版脫歐協議「非常好，令人興奮」，也表示他對強生的信任沒有被辜負。

他呼籲社會支持這份協議，因為協議能完成全民公投脫歐的決定。他也呼籲保守黨疑歐派支持，因為「反民主」的愛爾蘭邊境保障措施已經被刪除，「英國將從歐盟獲得自由」。

內閣大臣戈夫（Michael Gove）則表示，政府預料在今、明兩天持續對話，協助化解部分議員的疑慮，像是DUP。他說：「我們還沒有完全失敗，我們認為這是一份好協議，現在是議員作出決定的時刻。」

(中央社)