姚以緹演出高炳權執導的國片《江湖無難事》獲金馬獎最佳女配角提名，她在片中一人分飾多角，而其中最吸睛搶戲的一幕，便是被黃尚禾拉開衣服秀出雙峰，很多觀眾都以為她是為戲犧牲，姚表示是劇組專業為她打造了一對義乳，非常得重，一穿上差點站不起來，「我覺得自己的脊椎快被這對胸部壓彎了！」

姚以緹（左）被黃尚禾拉開衣服秀出雙峰。（華映提供）

繼《總舖師》之後，超舒壓的最強喜劇電影《江湖無難事》，片中各種荒唐笑點不斷，其中姚以緹一人分飾多角，完全豁出去扮演大哥的女人、愛錢變性人甚至屍體，其中一幕，她頂著巨大的雙峰逃命，卻被黃尚禾打開上衣，在眾多黑道面前彈出巨乳，大露兩點，電影上映後，許多觀眾都以為她如此大膽，為戲犧牲，讓姚大笑回應：「我的胸部真的沒有那麼豐滿，全靠劇組特別為我打造如此完美的身材。」

劇組為了這場秀出雙峰的重頭戲，特別為姚以緹量身打造了一對「假奶」，為了呈現出豐滿晃動的狀態，特效團隊用足了料，讓這個假胸道具非常的重，姚以緹透露當初是製作出包覆她全身的道具，但一穿上重到幾乎無法移動，只好和導演高炳權商量，把道具剪一半，保留巨乳的部份。姚以緹笑說拍攝這場戲時，全場都很緊張，她一出現全場都安靜無聲，讓她笑說：「他們好像怕我一不小心會曝光，拜託！義乳綁得那麼緊，再怎麼扯都不會出事的。」

但演出扯姚以緹衣服的黃尚禾透露，在演出前內心真的很忐忑，「我有種做錯事情的感受，但以緹開導我，就是用力的把衣服打開。」兩人採排幾次，終於演出導演要求的效果。

(中時 )