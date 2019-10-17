綾瀨遙近日出外景，難得小露性感事業線。(取自日網)

日本人氣女星綾瀨遙擁有傲人F奶上圍，然而自從她升格為國民女演員後，就鮮少有性感演出，然而近日她為電視台特別節目遠赴葡萄牙出外景，罕見穿上一襲低胸洋裝，不時讓事業線出來打招呼，卻也意外讓日網友發現她驚人的身材變化，哀號連連。

綾瀨遙外型甜美人氣旺，一舉一動備受矚目，近日就有日本網友PO出多張她出外景的截圖，驚訝她傲人上圍嚴重消風，更有人推測女神應該是近年拍戲太忙，導致身材消瘦，才會連胸部都縮水了。

(中時電子報)