英國在野工黨籍國會議員埃爾曼（Louise Ellman）指控黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）容許黨內反猶太風氣興盛，宣布退黨。

法新社報導，埃爾曼並警告，隨著英國可能重新大選，由柯賓擔任首相會對國家構成「威脅」。

埃爾曼退黨前幾個月，已有數名工黨國會議員選擇退黨，理由是不滿工黨的英國脫歐立場，以及工黨高層處理黨內被控有反猶主義的方式。

73歲的埃爾曼表示不會加入其他政黨，而是希望在不同領袖帶領下，重返工黨這個她的「政治家鄉」。

加入工黨已55年的埃爾曼昨天上推特（Twitter）發布聲明：「我相信柯賓不適任首相。」

「隨著大選可能逼近，他可能成為首相，我覺得有必要表達立場。」

「在柯賓領導下，反猶主義成為工黨內部主流。猶太黨員遭霸凌、辱罵和驅逐。」

「反猶主義者自在安逸，邪惡陰謀理論被廣為宣傳。一個允許反猶種族主義興盛的政黨，不能稱為反種族主義的政黨。」

「工黨不再是猶太人的安全棲所，柯賓必須為此負責。」

「我們不能讓他把對工黨的作為拿來對待國家。」

柯賓畢生支持有益巴勒斯坦的事業，自2015年他執掌工黨以後，反猶太主義指控已撼動工黨。

柯賓則堅持自己非反猶人士，並承諾會「根除」黨內「小部分出現」的反猶問題。

(中央社)