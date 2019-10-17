高雄市長韓國瑜今年見證各單位簽訂農漁產合約與MOU，就南南合作區域共計有3國33企業團體與高市農漁民團體簽訂4年的長期合約與MOU，簽訂金額共計93億9376萬元，不僅造福轄內農民、穩定本市農產價格，更加開拓了國際農漁產貿易的合作。

在國際訂單大力助攻之下，高雄市農漁產外銷成績亮眼。總合高雄今年推動外銷成果，截至目前10月，農產外銷產值金額5.9億，較107年全年2.18億，外銷金額成長了170％。

另外，108年截至10月的果品農特產外銷數量12688公噸，對比107年度全年6122公噸，也成長了107％。在漁產品方面，整體同期外銷量亦成長22％，中國與港澳地區也成長13％，顯示中港澳地區仍有極大市場及消費潛力。

高雄市政府指出，依據合約及MOU，農產品（含鮮果與農產加工品)第1年的採購目標為25億4,000萬元，自今年3月底完成簽約後，迄今農產品外銷合約單已出貨金額5億9727萬元、出貨噸數達12,688公噸，合約與MOU執行率為22％。而第1年漁產品採購目標約26億元，目前已執行數量約400多公噸、金額4,650萬元。

雖然合約與MOU執行因受台灣今年多次天然災害與國際魚貨量大減影響，未臻理想，但已協助高雄農漁產品外銷大爆發，創造了年成長170％的佳績，促進了高雄農漁民的收益。

高雄市政府農業局表示，未來除了持續參與國內外的國際媒合會，在國內通路方面，也與各大零售通路商攜手合作，強力推銷本市優質農漁產品，為高市農漁民團體及企業尋求更多可能性。

高市府強調，市府將與農漁民並肩作戰一同成長，在力拼外銷的同時也需兼顧農漁產的品質及價格，維持消費者的信心是農漁產外銷永續經營的不二法門。因此市府積極輔導產銷履歷、清真認證、Global GAP等認證，期望在國內外皆能打造一條通暢的行銷產線。

(中時 )