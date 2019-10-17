國民黨總統參選人韓國瑜在多份民調，都輸民進黨蔡英文逾10趴，曾多次在臉書批韓國瑜的「韓黑」、綠黨桃園市議員王浩宇卻直指，韓國瑜翻盤的機率還不小。

為什麼韓國瑜可能當選？王浩宇在臉書分析說，韓國瑜支持者的投票意願76.8%，高於蔡支持者的投票意願66.9%，其中又有4.1%蔡支持者不會投票，雙方的投票意願差距達10%以上。

王浩宇點出，特別是支持蔡的時代力量、民眾黨支持者，投票意願又更低，如果換算投票率，加上年輕人不投票、台商返台投票等因素，韓國瑜確實有機會當選。而且翻盤的機率還不小。不到最後一天，每個人都不可鬆懈。

網友回應說：「我也覺得韓國瑜會當選。」、「確實是如此，機率低不代表事件不會發生，因此，預測的機率雖低但事後卻發生了，也並不表示預測失準，只能說事情就是如此發展。」、「有民衆黨和時代力量和喜樂島及深綠急獨的人士在扯小英總統的後腿，我深怕這隻魚會有當選的可能，真的不能掉以輕心，高雄的前車之鑑，沒有什麼不可能，天佑台灣~」

(中時電子報)