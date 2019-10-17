民進黨週三中執會流會，原本要討論並通過不分區立委提名委員會名單，卻因此延宕，非新蘇系更把茅頭指向黨主席卓榮泰；卓今晚在臉書為此首度發表看法表示，「我自一口真氣足，不憂讒畏譏，正道自在人心。」

週三中執會在技術性策動下，人數不足流會，非新蘇系人士皆指卓榮泰要提出名單前，為何沒有跟大家商量，黨內英系直指是黨主席卓榮泰獨斷，名單太過「新潮流」，硬拉總統蔡英文背書，尤其還含行政院長蘇貞昌。

卓榮泰本來週三晚上要與蔡英文總統出席新北市資深黨員餐敘，因此臨時取消，由蔡英文總統單獨出席。

(中時 )