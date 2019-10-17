中執會流會 卓榮泰：正道自在人心 21:322019/10/17 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中執會流會 卓榮泰：正道自在人心。(圖/本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨週三中執會流會，原本要討論並通過不分區立委提名委員會名單，卻因此延宕，非新蘇系更把茅頭指向黨主席卓榮泰；卓今晚在臉書為此首度發表看法表示，「我自一口真氣足，不憂讒畏譏，正道自在人心。」 週三中執會在技術性策動下，人數不足流會，非新蘇系人士皆指卓榮泰要提出名單前，為何沒有跟大家商量，黨內英系直指是黨主席卓榮泰獨斷，名單太過「新潮流」，硬拉總統蔡英文背書，尤其還含行政院長蘇貞昌。 卓榮泰本來週三晚上要與蔡英文總統出席新北市資深黨員餐敘，因此臨時取消，由蔡英文總統單獨出席。 (中時 ) #2020大選 #不分區立委 #民進黨 #卓榮泰 也許您會感興趣 推薦閱讀 周痛批民進黨拿公帑綁樁 金額上兆 04:092019/10/13 政治要聞 肥貓口中的主權 04:102019/10/13 時論廣場 出席海外後援會 林飛帆：民進黨團結不是問題 11:042019/10/13 政治 藍營下戰帖 卓榮泰：韓國瑜的戰場在高雄 16:352019/10/13 政治 爭取年輕選票 綠打柯機不可失 04:102019/10/14 政治要聞 吳敦義願任韓名譽主委：郭可站台 14:012019/10/14 政治 比胡幼偉還慘？洛杉基臉書突被永久刪除封殺 14:562019/10/14 政治 韓蔡決戰，比拚民心 04:102019/10/15 時論廣場 韓請假拚大選 網驚：這2招將成民進黨最強王牌！ 09:282019/10/16 政治 民進黨內亂 蘇嘉全一場午宴卡不分區立委提名 19:232019/10/16 政治 政治熱門新聞 為了這個人 韓國瑜環島暫停銷假回高雄 - 政治 韓國瑜民調高低 小琉球民宿業者說出震撼數字 - 政治 館長挺韓變韓黑 網揭他背後真正目的 - 政治 黃光芹明赴板檢控告韓國瑜妨害名譽 - 政治 韓搶佔頭版 胡幼偉：韓流必然再起 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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