新北市汐止分局為提升員警專業職能與服務品質，特別於昨(16)日下午，舉辦強化法治教育訓練專題講座，會中邀請前台灣高等法院施俊堯法官，以警械使用條例與人權保障為課題，向本分局幹部及同仁授課，分享實務經驗，除把艱澀難懂的法條以淺顯易懂的說法，向同仁說明外，還結合實務案例與同仁分享，上課內容相當豐富精彩，參與同仁反應熱烈，深獲同仁大力讚賞。

施俊堯強調，員警執勤面臨錯綜複雜的狀況，平常應對各項法令有正確的了解與認知，面對狀況時，才能更精準與適當的判斷與處置，保障自身安全、維護人權，提升執法品質。

本次講習經施法官以互動、研討、解說方式進行，將訓練課程內化，對同仁工作能力提升與觀念，有相當幫助，講授重點在提醒同仁執勤正當性，執勤必需以法律為依歸，另針對法令之解說與實務執行、應遵循之程序及案例研析方式講授，讓第一線同仁值勤時，能更有所憑，強化同仁的執勤信心。

汐止分局長李宏振表示，警察身為執法者，唯有依法行政及公正執法，展現高度專業與廉潔清新的形象，才能符合社會大眾對全體警察的期許，李宏振也期許員警，能利用閒暇之餘不斷吸收新知，強化自身法學素養，重視團隊榮譽，遵守依法行政、程序正義等原則，型塑優質警察形象。

(中時 )