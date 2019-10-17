一名任職於科技公司的粉領族，因工作關係，必須在廠房中走動，每天少說超過8千步，加上平常偶爾有吃鈣片，自認不會骨質疏鬆。有一次下樓時踩空，造成脛骨骨折，檢測後發現骨密度經然低於同年齡30％。

成大醫院家庭醫學部主治醫師吳至行表示，一般人對於骨鬆症普遍存在三種迷思：有補鈣就好、勞動當運動、有運動就好。他強調大家採取233行動方程式的概念，打破錯誤認知。

迷思一：有補鈣就好

吳至行醫師指出，攝取鈣質並不是有就好，重點在於攝取的「量」跟「效率」。美國國家健康研究院（NIH）建議，一般成人每天最少要攝取1000毫克的鈣質，而根據2013年「國民健康狀況變遷調查」指出，19~64歲族群中，有98％的成人鈣質攝取不足，建議可以透過優質蛋白質（豆類、白肉）、青菜、牛奶、等食物取得鈣質。

補鈣效率，是指鈣質的吸收度。人體鈣質吸收並非百分之百，有高達6成的鈣質無法被人體吸收，主要原因包括體質、營養素缺乏協同作用（維生素礦物質之間需要彼此合作才能完成催化作用），以及與高油高鹽的不正確飲食習慣。

人體在吸收鈣質的過程中，需有維生素D3、鎂、鉀、磷、鋅等營養素一起作用，否則鈣質無法被人體吸收。而高油、高鹽的食物則會在體內與膽汁作用進行皂化反應，將鈣質包覆住，影響鈣質吸收。

迷思二：勞動當運動

當醫生問病人有否運動，都回答：工作上有走路、上下班有走路。但這些都是勞動當成運動，就像任職科技公司的粉領族一樣，總認為在廠房走動就算是運動。吳至行醫師強調，一般走路無法增加骨密度，唯有將速度維持在每小時5.4公里~6公里之間，才能有效增加骨密度，大部份的民眾並未達此標準。

迷思三、有運動就好

想預防骨質疏鬆，並不是有運動就好，還必須要考量到「運動頻率」跟「運動型式」。很多人平常上班不運動，假日才集中火力，這樣的方式不但無助於預防骨鬆，還有可能讓肌肉、骨骼或關節受傷。還有些人只做單一運動，像是：只練太極拳、只做重量訓練、只有跑步等，結果練來練去，就只有使用到某些肌肉。這些都不是正確的運動方式，只可說是「窮忙」。

迷思整理。（圖片來源：康健雜誌）

為了協助民眾更容易預防骨質疏鬆，吳至行醫師提出233行動方程式的口號：

２：攝取的營養素要包括「鈣質」跟「維生素D3」2種。

３：每天30分鐘運動時間。給自己最少30分鐘時間運動，養成每天定量運動的好習慣。

３：結合3種以上的運動模式。不要只做某些運動，應該要結合不同運動型態，像是：有氧運動、重量運動跟柔軟運動，才能真正預防骨鬆。

面對骨質疏鬆患者日漸增加，吳至行醫師呼籲民眾，透過落實233行動方程式，才可以增加骨密度，減少骨質疏鬆症危機。

(中時電子報)