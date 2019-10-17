震搖好久！地震測報中心：張裂型地震 21:372019/10/17 中時 潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 花蓮海域發生芮氏規模5.4地震。中央氣象局提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮外海晚間7時44分發生芮氏規模5.4地震，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，震央在南澳海盆地區，地震相當頻繁，10年規模5.5以上的地震就發生15次，平均1年震1.5次，超過6以上更是不少，規模5以上，10年就有28次，平均1年震2至3次。 陳國昌分析，菲律賓板塊在下方、歐亞板塊在上方，當2個板塊發生推擠，板塊隱沒往下的過程中會有拉扯、擴張，屬於張裂型地震。 有感搖超久！19：44規模5.4地震 宜蘭縣最大震度3級 (中時 ) #地震 #板塊 #規模 #10 #測報 也許您會感興趣 推薦閱讀 《電子商務》網家9月營收創歷年同期新高 08:012019/10/14 財經 台積電創新高 帶領台股攻上1萬1大關 09:222019/10/14 財經 民宅廚房火警 和美七旬老翁燙燒命垂危 12:342019/10/14 社會 酷航獲最佳低成本航空 台北直飛7航線與客同慶 14:422019/10/14 財經 統新股票及統新一轉換債 10/15起預收款券 19:142019/10/14 財經 保費漲定了 顧立雄透露責準利率會調降 14:502019/10/17 財經 夢時代週年慶將起跑 17日舉行造勢活動 16:062019/10/17 生活 北富銀台中分行榮登台中藝術亮點 建構區域文化中心 17:032019/10/17 財經 失業酗酒又家暴 鬱卒哥怒殺孽弟10刀 18:502019/10/17 社會 林口新創園區啟動 蘇揆釋兩大多利 21:362019/10/17 財經 生活熱門新聞 找到了！「一條線比基尼」真面目曝 - 生活 忍不住！晨跑金髮女脫褲直接來 畫面曝光 - 生活 中研院主導查蔡論文真假？廖俊智回應了 - 生活 - 旺報 日本被颱風鎖定攻擊 專家：已成趨勢 - 生活 明最低溫21度 專家曝準颱對台影響 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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