花蓮外海晚間7時44分發生芮氏規模5.4地震，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，震央在南澳海盆地區，地震相當頻繁，10年規模5.5以上的地震就發生15次，平均1年震1.5次，超過6以上更是不少，規模5以上，10年就有28次，平均1年震2至3次。

陳國昌分析，菲律賓板塊在下方、歐亞板塊在上方，當2個板塊發生推擠，板塊隱沒往下的過程中會有拉扯、擴張，屬於張裂型地震。

(中時 )